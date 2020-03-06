"التعاون الإسلامي" تعرب عن إدانتها للهجومين الإرهابيين في كابول وتونس





أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، العملية الإرهابية التي وقعت اليوم قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، التي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وأصابت آخرين.





وعبرت التعاون الإسلامي، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى وعن تضامنها مع تونس حكومة وشعبا ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب.





كما جددت التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مدينة الهجوم الذي وقع اليوم في كابول وراح ضحيته عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.





وعبرت الأمانة العامة، عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.





وأكدت على تضامنها مع أفغانستان حكومة وشعبًا، ووقوفها إلى جانب أفغانستان في مواجهة الإرهاب، وعلى موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه.



