Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العالمية تعلن اقتراب حصيلة الإصابات بـ كوروبا إلى 100 ألف

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أكدت منظمة الصحة العالمية، مواصلة العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، لافتة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كوروبا يقترب من 100 ألف.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنها تعمل على تطوير 20 لقاح ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا.

ويذكر أن قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في إفادة بمقر المنظمة في جنيف: "ندعو كل دولة إلى التحرك بسرعة، ولما يتناسب مع الموقف وبعزم واضح".

وأعرب جيبريسوس عن قلقه من أن "بعض الدول لم تأخذ الأمر على محمل الجد بما يكفي، أو قررت أنه ليس هناك ما يمكن فعله".

وأضاف: "هذا ليس وقت الاستسلام، هذا ليس وقت الأعذار، هذا وقت بذل كل ما هو ممكن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا تطوير لقاح الاصابات 100 ألف

أخبار تهمك

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ظهور كورونا.. تصريح عاجل من رئيس الأقصر للسينما بشأن نقل فناني المهرحان في رحلة نيلية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 8 ساعات

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قبل ساعات من مواجهة الزمالك والترجي.. بيان من الاتحاد الإفريقي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كلوب بعد إصابة نجم ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. إغلاق مركز طبي ببريطانيا بعد إصابة عامل

فيروس "كوفيد-19".. كورونا جديد يهدد العالم

الصحة العالمية: عدد الحالات المصابة بـ"كورونا" بالصين أصبح مستقرًا

اليابان تسجل 44 حالة "كورونا" جديدة على متن السفينة "دياموند برينسيس"

الصحة العالمية: نشعر بالتفاؤل بسبب تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا

بسبب "كورونا".. الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لهذه الدول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status