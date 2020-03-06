الصحة العالمية تعلن اقتراب حصيلة الإصابات بـ كوروبا إلى 100 ألف

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنها تعمل على تطوير 20 لقاح ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا.

ويذكر أن قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في إفادة بمقر المنظمة في جنيف: "ندعو كل دولة إلى التحرك بسرعة، ولما يتناسب مع الموقف وبعزم واضح".

وأعرب جيبريسوس عن قلقه من أن "بعض الدول لم تأخذ الأمر على محمل الجد بما يكفي، أو قررت أنه ليس هناك ما يمكن فعله".

وأضاف: "هذا ليس وقت الاستسلام، هذا ليس وقت الأعذار، هذا وقت بذل كل ما هو ممكن".