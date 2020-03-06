بن شرقي يستهدف الإنفراد بلقب الهداف الأجنبي التاريخي للزمالك بالبطولات الإفريقية

يُطارد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك رقمًا قياسيًا في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ستاد "رادس" ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.





وتنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، على ستاد "رادس" في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





"بن شرقي" يستهدف تحطيم رقم "سيسيه":





أشرف بن شرقي يسعي لتجاوز الرقم القياسي للبوركينابي عبد الله سيسيه الهداف الأجنبي التاريخي للزمالك، ويتساوي اللاعبين في رصيد أهدافهما مع الفريق الأبيض بالبطولات الإفريقية، وسجل كل منهما 8 أهداف.





وسجل أشرف بن شرقي 8 أهداف في 9 مباريات مع الزمالك بالبطولات الإفريقية، بينما جاءت أهداف عبد الله سيسيه الثمانية في 13 مباراة إفريقية مع الفريق الأبيض.





ويسعي "بن شرقي" لزيادة غلته التهديفية مع الزمالك بالبطولات الإفريقية ليتجاوز رقم عبد الله سيسيه والإنفراد بلقب الهداف الأجنبي التاريخي للفريق الأبيض إفريقيًا.





وشجل المغربي أشرف بن شرقي هدفًا في شباك الترجي خلال مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض 3 / 1، كما سجل هدفين في مرمي بطل تونس خلال مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة والذي توج الزمالك بلقبها.



