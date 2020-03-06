تكاتف عربي.. الكويت والإمارات يدعمان مصر في مواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن إصابة 12 مصريًا من العاملين على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر بفيروس الكورونا بسبب سائحة تايوانية كانت على متن الباخرة بعد عودتها إلى بلدها.





وتسعى الدول العربية الشقيقة لدعم مصر في أزمتها، حيث رفضت الإمارات والكويت تطبيق منع دخول المصريين لأراضيهم في خطوة داعمة لمصر.





دعم إماراتي





نفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ما تردد عن وجود قرار يحظر دخول المصريين القادمين إلى دولة الإمارات، كما تؤكد الوزارة على قوة العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع البلدين.





وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم، أن البيان هو رد على ما نشرته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، عن صدور قرارات وقائية بدولة الإمارات العربية الشقيقة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا بمنع دخول المصريين





كما طالبت وزارة الهجرة بالمواطنين فى الخارج، عدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام بما تصدره الجهات الرسمية فى مصر ودول الإقامة، وما تنشره منظمة الصحة العالمية.





من جانبه، أعلن سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عدم صحة ما تردد عن صدور قرار لشركات الطيران في الإمارات بمنع المصريين أو القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة فرعية من دخول الإمارات "إن هذا الخبر لم يصدر ولا أساس له من الصحة".





إجلاء العرب





وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، توجيهاته بإجلاء رعايا الدول الشقيقة من مقاطعة ووهان الصينية، مكان انتشار كورونا، بعد طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبو ظبي.





وأكد البيان، أن الطائرة الإماراتية مزودة بخدمات طبية متكاملة، ونفذت إجلاء شمل 215 شخصا من رعايا دول عربية، وشارك في الإجلاء فريق الاستجابة الإنساني، الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري.





وتابع البيان: "وزارة الخارجية وسفارة الإمارات في الصين الشعبية بالتعاون مع سفارات الدول العربية، نظمت عملية الإجلاء ضمن جهود الإمارات المستمرة لدعم التعاون مع الحكومة الصينية من أجل مكافحة انتشار الفيروس".





دعم الكويت





قرر اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء الكويتى، أمس الخميس، إلغاء الإجراءات الوقائية على المصريين، ووقف العمل بفحص الكورونا PCR، هو ما رحب به سفير مصر بالكويت، ويعكس القرار تفهم الأشقاء فى الكويت للمصاعب التى واجهت المصريين.





قرر مجلس الوزراء الكويتى، تكليف الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، بوقف العمل بقرار رقم (25) من الإدارة في تاريخ 3 مارس الجارى، عن فرض إجراءات فحص الكورونا ( PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من مصر.





وأضاف مجلس الوزراء الكويتي، في بيان، عقب اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن قرار يأتي فى ضوء التعميم من الإدارة العامة للطيران المدنى عن فرض إجراء فحص الكورونا (PCR )، وتعذر تطبيق الفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول.





إشادة مصرية





رحبت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بموقف السلطات الكويتية، التي وقفت أي إجراءات مشروطة لعودة المصريين العاملين بدولة الكويت، كما عممت هذه الإجراءات على المطارات والسلطات المحلية".





وتوجهت مكرم، بالشكر للحكومة الكويتية لاتخاذ هذا القرار بوقف أي إجراءات خاصة لعودة المصريين العاملين في الكويت، كما أشادت وزيرة الهجرة، بعمق العلاقات الثنائية بين الدولتين على المستوى الرسمي والشعبي.





وتواصلت وزيرة الهجرة مع السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ للتعاون حول موضوع عودة المصريين من حاملي الإقامات إلى دولة الكويت، ضمن الرد على الطلبات التي جاءت من المصريين بالخارج من العاملين في الكويت.





ورحب السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت، بقرار مجلس الوزراء الكويتي بوقف العمل بالتعميم بإجراءات فحص الكورونا (PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من مصر.





وأكد القوني، أن القرار يوضح التفاهم من الجانب الكويتي المصاعب التى تواجه المصريين فى الحصول على الشهادة المطلوبة، وقلة الوقت لدى كثير من المصريين لاستكمال الإجراءات.





وثمن سفير مصر لدى الكويت، الاتصالات والجهود المبذولة مع المسئولين الكويتيين خلال الفترة السابقة عن هذا الموضوع، والتي توضح عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



