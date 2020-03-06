بعد نقل القس باخوم عادل.. غضب قبطي في دشنا والكنيسة توضح

أوضحت إيبارشية دشنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن القس باخوم عادل، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الرحمانية قبلي، طلب نقله من الإيبارشية وإخلاء طرفه بمحض إراداته.





وقالت الإيبارشية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الكاهن طلب نقله لأسباب ترجع إلي إقامة أسرته وأولاده في محافظة القاهرة، وإنه يريد الإقامة معهم.





وأضاف البيان، أن باخوم تعهد في طلب رسمي قدمه إلي الأنبا تكلا، أسقف الإيبارشية بخالص محبته وإخلاصه لنيافته، ولا ينسي منح نيافته درجة الكهنوت.





وتابع البيان: أن الأسقف قد وافق علي طلب الكاهن بإخلاء طرفه من الكنيسة والمطرانية ليخدُم في أي مكان أخر داخل القاهرة حتي أن يكون بالقرب من أسرته التي كانت تُقيم في القاهرة قبل رسامته الكهنوتية.





كان نقل القس باخوم قد أثار غضب أقباط قرية الرحمانية جنوب مدينة نجع حمادي، مما اتهم البعض أسقف دشنا بنقل الكاهن تحت ضغوط.





ودشن محبي القس المنقول هشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مطالبين أسقف الإيبارشية بعودة كاهنهم إلي الكنيسة.



