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بعد إعلان كورونا في الأقصر.. السنغالي موسى توريه يوجه رسالة للمصرين (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:14 م
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موسى توريه
موسى توريه
يارا أحمد
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وجه المخرج السنغالي موسي توريه، رسالة للمصريين أنهم لايخشوا مرض الكورونا وأن الأقصر تستحق الاهتمام وأنه يعتبر مهرجان "الاقصر للسينما الإفريقية" من أهم المهرجانات الأفريقية علي المستوي العربي.

ومن المقرر أن تستقبل مدينة الشمس "الأقصر"، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور نجوم الفن في القارة السمراء، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتحتفي بعدد كبير من نجوم الفن بينهم من رحلوا عنا والبعض الآخر يواصل عطائه الفني، كما سيتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا الجديد كانوا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر، ولا يزال عمليات البحث مستمرة لنقلهم إلى مستشفيات متخصصة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان نقلته قناة “إكسترا نيوز”، عدم ظهور أي أعراض لحاملي الفيروس الجدد بعد إجراء الكشوفات الكاملة عليهم، الأمر الذي منع اكتشافهم خلال دخولهم مصر.
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