عاجل.. مصرع وكيلي الأوقاف بالسويس والشرقية في حادث سير

لقيا وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير، وقع، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة ـ بني سويف" الجديد.





تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بطريق "الزعفرانة ـ بني سويف" الجديد، ووجود متوفين بموقع الحادث، نقلتهم سيارات الإٍسعاف جثتين هامدتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".





وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة ملاكي، ونتج عنه وفاة كلًا من: محمد عجمي محمود علي، 46 سنة، مقيم أسيوط، وكيل وزاره الأوقاف بمحافظه السويس، وهاني محمد احمد إسماعيل، 58 سنة، مقيم أسيوط، وكيل وزاره الأوقاف بالشرقية.





وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستصدار تصريح دفن الجثتين.



