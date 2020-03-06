الاتحاد الأوروبي يرفض ابتزاز تركيا بورقة اللاجئين (فيديو)





كرر الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض لاستخدام اللاجئين كورقة ابتزاز أو مساومة مثل ما تفعل تركيا.





وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رفض أوروبا الواضح لمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي لوح خلالها ببحر من اللاجئين باتجاه أوروبا في مسعى لحصد مزيد من الدعم الأوروبي لبلاده، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





وأشار بوريل، إلى أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي ستبحث تخصيص المزيد من الأموال للمهاجرين في تركيا، مشددًا على أن الاتحاد لن يقبل استخدام اللاجئين كأداة مساومة تركية ورحب بوريل باتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي في إدلب السورية.





كما قال: إن "الاتحاد سيكثف جهوده لمساعدة المدنيين المتأثرين بالصراع بشرط استمرار عملية وقف إطلاق النار بين الأطراف".



