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نائب محافظ البنك يكشف أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:37 م
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الجنيه المصري
الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، اليوم الجمعة، عن الأسباب الحقيقة التى دفعت لتراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، والتى تمثلت في ارتفاع إيرادت الدولة من العملة الصعبة  كنتيجة لزيادة تحويلات المصريين من الخارج وارتفاع ايرادات القطاع السياحي واستثمارات الأجانب في أدوات الدين.

 

 

وفقد الدولار مقابل الجنيه نحو قرشا واحد خلال تعاملات أول اسبوع من مارس الأسبوع الحالي ليصل بنهايتة إلى مستويات 15.56 جنيه للشراء 15.69 جنيه للبيع؛ لتبلغ بذلك إجمالي تراجع في العملة الصعبة منذ بداية عام 2020 نحو 41 قرشًا.

 

وتحسنت موارد البلاد الدولارية منذ 2019، خاصة مع زيادة الأجانب استثمارتهم في أدوات الدين المحلية لثقتهم في الاقتصاد المصري.

 

وحقق الجنيه المصري من ضمن أفضل العملات أداءًا أمام الدولار في عام 2019، حيث حقق ارتفاعات بقيمة 4.5%  أمام العملة الخضراء خلال ذات الفترة.

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الكلمات المفتاحية

البنك المركزي ارتفاع اسعار الجنيه

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