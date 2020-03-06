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رسالة قوية من الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
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وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة قوية قبل مواجهة الفريق أمام صن داونز يوم غد السبت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطلب عبد الحفيظ بالعدالة التحكيمية خلال الاجتماع الفني لمباراة صن داونز، فهناك حالة خوف من الحكم الجامبى بكارى جاساما المسئول عن إدارة المباراة.

ويأمل عبد الحفيظ في خروج المباراة بالشكل الجيد على المستوي الفني والتحكيمي خاصة وأن الفريق الاحمر حقق نتيجة إيجابية في الذهاب بهدفين دون رد على ملعب ستاد القاهرة.


ويسعي الاهلي لاستغلال نتيجة مباراة الذهاب التي حققها الفريق بثنائية علي معلول من أجل حسم التأهل بشكل رسمي لنصف النهائي من جنوب إفريقيا.
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