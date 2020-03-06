محمد إمام يفاجئ جمهور بلوك جديد

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتدي "تيشرت باللون الأصفر وسويت شيرت باللون الزيتي".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بجد انت من النجوم اللي تستاهل الشهرة انت فنان شامل" وأضاف آخر"قمر يانجم مصر والعالم"، وفي السياق ذاته تابع الفنان اوس اوس قائلًا:"حمدلله على السلامة".



يذكر أن آخر أعمال محمد امام، فيلم "لص بغداد"، الذي عرض مؤخرًا بالوطن العربي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أمينة خليل وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي.