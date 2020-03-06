ننشر اعترافات عصابة سرقة السيارات بالمقطم



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع. ع"، 42 سنة، عاطل، و"ك. ص"، 30 سنة، عاطل، و"أ. أ"، 41 سنة عاطل"، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وأمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وهذه الواقعة لم تكن الأولى فقد ارتكبوا 6 وقائع أخرى قبل ذلك، حيث يقومون بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع ثم تغيير ملامحها نهائيا وتفكيكها لقطع وبيعها على عملائهم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم بتلقيه بلاغا من "ع. م"، 31 سنة، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم ق ق ص 146 ماركة هيونداي فيرنا موديل 2013، حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.