Advertisements
Advertisements
Advertisements

النرويج تشرع في مناورات عسكرية رغم كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن الجيش النرويجي، اليوم الجمعة، أنه سيشرع في مناورات عسكرية دولية تضم حوالي 15 ألف فرد من العسكريين، رغم ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في معسكر حربي.



وأضاف الجيش أنه "رغم ذلك يحتمل أن يتم استبعاد نحو 1300 مدني وعسكري يخضعون للحجر الصحي في معسكر في مقاطعة ترومس شمالي البلاد من المشاركة في مناورات (الرد البارد) بقيادة النرويج".



وأوصى ساسة محليون بإلغاء المناورات، إلا أن وزير الدفاع النرويجي فرانك باكه- ينسن قال إنه "من الأفضل ألا يتم إلغاؤها"، وأضاف في تصريح لقناة (إن آر كيه) العامة: أن خطر الإصابة سيزداد إذا ما جنبنا 15 ألف جندي في دور الإبرشيات والمطارات لنقلهم جواً".



ومن المقرر أن تجرى المناورات العسكرية الرئيسية في الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري، بمشاركة 6 آلاف جندي من بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة، وحوالي 9 آلاف جندي من النرويج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مناورات كورونا عسكرية النرويج التصر

أخبار تهمك

أول تعليق من كلوب بعد إصابة نجم ليفربول

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

قبل ساعات من مواجهة الزمالك والترجي.. بيان من الاتحاد الإفريقي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ظهور كورونا.. تصريح عاجل من رئيس الأقصر للسينما بشأن نقل فناني المهرحان في رحلة نيلية

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش الألماني يرسل 8000 جندي و 100 دبابة وأكثر من 2000 مركبة للمشاركة في أكبر مناورة للناتو

قوات تابعة لـ "الناتو" تستعد لإجراء أكبر مناورات عسكرية

مناورات ضخمة للناتو لإظهار الوحدة والتكاتف

النرويج تستضيف أضخم مناورات عسكرية لـ الناتو منذ نهاية الحرب الباردة

فقدان 4 سياح من السويد وفنلندا بعد انهيار ثلجي فى النرويج

الأمير هاري يخوض مناورات عسكرية لـ"صد أي هجوم روسي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status