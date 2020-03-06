قبل ساعات من مواجهة الزمالك والترجي.. بيان من الاتحاد الإفريقي بسبب كورونا

أصدر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا قبل ساعات من لقاء الزمالك والترجي وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا فى القارة السمراء خلال الأيام الماضية.





وجاء بيان الاتحاد الإفريقى كالآتى:





"يتابع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذى يصيب قارتنا، وأبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا".





وأضاف: "كلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين فى اللعبة، وتم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية".





وتابع: "نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر عقدها فى الكاميرون فى الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020".





وختم الاتحاد الإفريقى بيانه: "نحن على اتصال بالدول التى تنظم هذه المباريات والتقارير فى الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية، إذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء. فى غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة فى اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".



