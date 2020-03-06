هندسة الإسكندرية تحصد المركز 270 على مستوى العالم في تقييم QS

هنأ الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الهندسة، بمناسبة حصولها على المركز ٢٧٠ على مستوى العالم في الـ QS Ranking لعام ٢٠٢٠، والمركز الثاني على مستوى مصر وأفريقيا.





وصرح الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن هناك أكثر من 26.000 جامعة في جميع أنحاء العالم تشارك في هذا التقييم، ويقوم التصنيف بتقييم أفضل 1000 جامعة فقط - أي حوالي 4% من جامعات العالم.





ويستند تصنيف كيو إس الشهير في تقييمه للجامعات على ستة مؤشرات وهي: السمعة الأكاديمية، والسمعة في سوق العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهاد بآراء الباحثين بالجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، ونسبة الطلاب الأجانب.



