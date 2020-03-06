Advertisements
Advertisements
Advertisements

هندسة الإسكندرية تحصد المركز 270 على مستوى العالم في تقييم QS

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:18 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
هنأ الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الهندسة، بمناسبة حصولها على المركز ٢٧٠ على مستوى العالم في الـ QS Ranking لعام ٢٠٢٠، والمركز الثاني على مستوى مصر وأفريقيا.

وصرح الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن هناك أكثر من 26.000 جامعة في جميع أنحاء العالم تشارك في هذا التقييم، ويقوم التصنيف بتقييم أفضل 1000 جامعة فقط - أي حوالي 4% من جامعات العالم.

ويستند تصنيف كيو إس الشهير في تقييمه للجامعات على ستة مؤشرات وهي: السمعة الأكاديمية، والسمعة في سوق العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهاد بآراء الباحثين بالجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب، ونسبة الطلاب الأجانب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية الهندسة رئيس جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى

أخبار تهمك

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

بعد ظهور كورونا.. تصريح عاجل من رئيس الأقصر للسينما بشأن نقل فناني المهرحان في رحلة نيلية

منذ ساعة و 12 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قبل ساعات من مواجهة الزمالك والترجي.. بيان من الاتحاد الإفريقي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد إصابة نجم ليفربول

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جامعة الفيوم ضمن أفضل 100 جامعة عربية طبقًا لتصنيف QS البريطاني

قسم "الهندسة المعمارية" بالإسكندرية الأفضل عربيا في تصنيف QS العالمية

خلال ورشة عمل تقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية

جامعة الإسكندرية: شغلنا الترتيب 977 عالميًا ضمن تصنيف 20 ألف جامعة

سيطرة سعودية على ترتيب أفضل الجامعات العربية

شاهد.. احتفال جامعة الإسكندرية بتخريج الدفعة 73 بكلية الهندسة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status