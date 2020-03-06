محمد أنور: "انا غنيت مهرجان شعبي قدام استاذ هاني شاكر"

نشر نجم مسرح مصر محمد أنور، مقطع فيديو جديد لها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "أنور"، خلال مقطع الفيديو وهو يغني مهرجان شعبي ويتوجه بالاعتذار للفنان هاني شاكر، وكان مرتدي"تيشرت باللون الابيض وجاكيت باللون الاسود".



وعلق "محمد"، على مقطع الفيديو قائلًا:"انا غنيت مهرجان شعبي قدام استاذ هاني شاكر وما تمنعتش الحمدلله".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انت تعمل حفلات وتكسب دهب" وأضاف آخر"ما نت معاك واسطة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مطرب مهرجانات مصر الاول".



يذكر أن آخر أعمال محمد انور، مسلسل "طلقة حظ"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة مصطفى خاطر وأيتن عامر.