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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 3 2020 والقنوات الناقلة لها
الجمعة 06/مارس/2020 - 05:06 م
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حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في كأس مصر، ومباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"
الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الرائد ضد الفتح.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"
الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الرائد ضد الفتح.
الوحدة ضد ضمك، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.
الأهلي ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.
الأهلي ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.
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