مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 3 2020 والقنوات الناقلة لها

الوحدة ضد ضمك، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.



الأهلي ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الرائد ضد الفتح.