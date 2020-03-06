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البنك المركزي اللبناني: يسمح بشراء العملات الأجنبية بزيادة 30% عن السعر الرسمي

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:42 م
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لليرة اللبنانية والددولار
لليرة اللبنانية والددولار
رويترز
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 حدد البنك المركزي للبناني،اليوم الجمعة سعر شراء الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة بأن لا يزيد بنسبة  عن 30% فوق السعر الرسمي الذي يقوم بتحديدة.

 

وأكد مصرف لبنان المركزي على المتعاملون  في سوق الصرف الأجنبي بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30 بالمئة فوق الأسعار المحددة من البنك المركزي، في مسعى لخفض سعر شراء العملة الصعبة التى يشهد تحركات يومية  بسب أزمة اقتصادية صعبة تمر بها لبنان منذ اضطرابات اطاحة بحكومة سعد الحريري.

ويبلغ  سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار عند  1507.5 ليرةـ والتى هي مربوطة عندو لأكثر من 20 عاما..

وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار يوم الجمعة.

وقال البنك المركزي إن على متعاملي الصرف الأجنبي العزوف عن أي معاملة لا تستوفي هذه النسبة التي حددها. ويسري القرار لستة أشهر.

 

 

 

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