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الصحة الكويتية تعلن شفاء أول إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:46 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وشفاء أول حالة لمريض كورونا ويبلغ من العمر 34 عاما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، إن جميع المصابين بفيروس كورونا، يتلقون الرعاية في مستشفى تابع لوزارة الصحة.

وأضاف السند: "فترة الحجر الصحي 14 يوماً، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مُصاب".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد في البلاد إلى 58 .

وأكدت بثينة المضف، وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، في مؤتمر صحفي، أن محاصرة المرض تعتمد على وعي المجتمع.

وسبق أن أعلنت طيران الجزيرة الكويتية، الخميس، تقليص طاقتها التشغيلية بما يتناسب مع انخفاض الطلب الناجم عن فيروس كورونا، وذلك لحين رفع القيود المفروضة على السفر لبعض الوجهات. 

ولم تذكر الشركة أرقاما محددة في بيانها لبورصة الكويت. وقالت إنها قررت أيضا تأجيل الاستئجار قصير الأمد لطائرتين إضافيتين لحين رفع القيود التي فرضتها الحكومة الكويتية.

كما قررت الشركة كذلك تعديل توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية عن 2019 لتصبح 35 فلسا (11.4 سنت) للسهم بدلا من 67.5 فلس.

وتصدر سهم شركة "طيران الجزيرة" القائمة الحمراء ببورصة ​الكويت​ خلال جلسة اليوم، عقب إعلان الشركة تخفيض التوزيعات النقدية عن العام الماضي.

ومع بدء التعاملات، تصدر السهم تراجعات الأسهم بانخفاض تجاوزت نسبته 11% عند مستوى 664 فلساً، ليصل السهم إلى أدنى مستوياته خلال عامين.



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