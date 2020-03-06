Advertisements
Advertisements
Advertisements

لامبارد يوضح موقف الإصابات في تشيلسي قبل مباراة إيفرتون بالبريميرليج

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:46 م
Advertisements
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
أحمد عصام
Advertisements
حرص المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على توضيح موقف الإصابات في الفريق قبل مواجهة إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في البريميرليج.

ويحل فريق إيفرتون ضيفا على فريق تشيلسي يوم الأحد المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "هودسون اودوي اصيب من جديد وسيتم فحصه اليوم في وقت متأخر، زلم نستعجل عودته، ولقد عاد للتدريبات ثم اصيب مجددا، والامر صعب جدا له".

وواصل : "‏بوليسيتش ولوفتس شيك شاركوا في مباراة خلف الكواليس في الكوبهام، ولقد شاهدتها توا وهما يحاولون الوصول لافضل معدلات بدنية للمشاركة معنا".

وتابع : "‏كوفاسيتش خارج مباراة ايفرتون بينما ويليان لديه فرصة، وتامي ابراهام لم يتدرب معنا حتى الآن بسبب إصابته الأخيرة ولكنه على الطريق الصحيح".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لامبارد تشيلسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ 34 دقيقة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ليفربول يفقد نجم الفريق أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 13 ساعة

فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ 37 دقيقة

صدمة كبيرة.. إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

04:32 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status