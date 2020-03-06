تفجير قرب السفارة الأمريكية: العثور على بعض أشلاء الإنتحاريين فوق سطح أحد العمارات المجاورة

بحسب ما أكّده رئيس قسم الطب الشرعي بمشتشفى شارل نيكول بالعاصمة منصف حمدون، فإنه تمّ العثور على بعض أشلاء منفّذي الهجوم الإرهابي بالبحيرة على مسافات تزيد عن 150 مترا، وأخرى فوق سطح أحد العمارات المجاورة، مما يدلّ على قوّة التفجير الذي أدّى الى استشهاد أمني وإصابة 4 آخرين ومدني، إضافة إلى مصرع منفذي الهجوم.





وإثر تحوّله إلى مكان الحادثة رفقة الشرطة الفنية والعلمية حيث قام بمعاينة أشلاء جثتي الإرهابيين، أفاد حمدون بأ نّه سيتمّ غدا على أقصى تقدير الإعلان رسميا عن هوية منفذي العملية.



