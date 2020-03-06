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تفجير قرب السفارة الأمريكية: العثور على بعض أشلاء الإنتحاريين فوق سطح أحد العمارات المجاورة
الجمعة 06/مارس/2020 - 04:41 م
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مروى الجلاصي
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بحسب ما أكّده رئيس قسم الطب الشرعي بمشتشفى شارل نيكول بالعاصمة منصف حمدون، فإنه تمّ العثور على بعض أشلاء منفّذي الهجوم الإرهابي بالبحيرة على مسافات تزيد عن 150 مترا، وأخرى فوق سطح أحد العمارات المجاورة، مما يدلّ على قوّة التفجير الذي أدّى الى استشهاد أمني وإصابة 4 آخرين ومدني، إضافة إلى مصرع منفذي الهجوم.
وإثر تحوّله إلى مكان الحادثة رفقة الشرطة الفنية والعلمية حيث قام بمعاينة أشلاء جثتي الإرهابيين، أفاد حمدون بأنّه سيتمّ غدا على أقصى تقدير الإعلان رسميا عن هوية منفذي العملية.
ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ اليوم الجمعة 06 مارس 2020 على السّاعة 11:00 صباحا، تفجير إرهابي إستهدف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2، بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية، حيث أقدم إرهابيان يمتطيان دراجة نارية، على تفجير نفسيهما بحزام ناسف، مستهدفان دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.
وقد أسفرت العملية الإرهابية، عن مصرع الإنتحاريين واستشهاد ملازم أول وإصابة 04 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة.
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