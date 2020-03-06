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ترامب يطرح احتمال استعادة طالبان الحكم بعد الانسحاب من أفغانستان

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:36 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، طرح احتمال استعادة طالبان الحكم بعد الانسحاب من أفغانستان.

ويذكر أن طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار يؤيد اتفاقها الموقع مع حركة طالبان في 29 فبراير الماضي لمناقشته مع سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وورد في المسودة الأولى للمشروع التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، الخميس، والتي ستدخل عليها تعديلات، أن مجلس الأمن "يرحب" بالاتفاق ويطلب من "جميع الدول، خصوصا في المنطقة، تقديم دعمها الكامل للمفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم" في أفغانستان.

وفي هذه المرحلة، لا يزال موقف روسيا والصين من النص الأمريكي غير واضح.

ويشكل مشروع واشنطن ضغطا على الحكومة الأفغانية حتى تلتزم التفاوض مع طالبان للوصول إلى "وقف إطلاق نار دائم وشامل".

وينصّ الاتفاق على أن على الحكومة إطلاق سراح 5 آلاف أسير مقابل ألف سجين تحتجزهم طالبان.

لكن الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن أنه لا يعتبر نفسه ملتزما هذا الشرط.

ومن المفترض أن يعقد مؤتمر سلام بين الأطراف الأفغان، أشار إليه مشروع القرار الأمريكي، يوم 10 مارس في أوسلو.

ويقول النص الأمريكي أيضا إن مجلس الأمن سيكون "مستعدا مع بدء المفاوضات بين الأفغان لمراجعة العقوبات" المفروضة من طرف الأمم المتحدة على أفراد ومجموعات بموجب القرار 1988 العائد الى 2011 "من أجل دعم مسار السلام".

ويفتح الاتفاق بين أمريكا وطالبان الباب أمام انسحاب كلي للقوات الأمريكية عقب نحو 18 عاما من الحرب التي أدت إلى مقتل بين 32 و60 ألف أفغاني، وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 1900 عسكري أمريكي.

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الكلمات المفتاحية

طالبان دونالد ترامب الانسحاب استعادة أفغانستان

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