إثر التفجير قرب السفارة الأمريكية.. الناطق باسم وزارة الداخلية يؤكد الجاهزية لتأمين مباراة الترجي والزمالك

في علاقة بتأمين مباراة الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري مساء اليوم، أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريحات إعلامية، أنّ الوحدات الأمنية قادرة على تأمين جميع التظاهرات الرياضية والتحضير للمقابلة مستمر.





كما اعتبر الحيوني أنّ "طريقة التعبير عن التواجد الوهمي لهؤلاء الإرهابيين في تونس فاشلة رغم فقدان بطل من أبطال تونس"، مضيفا "أصبحوا ينتحرون بصفة اعتباطية وعبثية وهو دليل واضح على أن المؤسستين الأمنية والعسكرية فازت في حربها على الإرهاب".



