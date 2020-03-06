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إثر التفجير قرب السفارة الأمريكية.. الناطق باسم وزارة الداخلية يؤكد الجاهزية لتأمين مباراة الترجي والزمالك

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:33 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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في علاقة بتأمين مباراة الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري مساء اليوم، أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريحات إعلامية، أنّ الوحدات الأمنية قادرة على تأمين جميع التظاهرات الرياضية والتحضير للمقابلة مستمر.

كما اعتبر الحيوني أنّ "طريقة التعبير عن التواجد الوهمي لهؤلاء الإرهابيين في تونس فاشلة رغم فقدان بطل من أبطال تونس"، مضيفا "أصبحوا ينتحرون بصفة اعتباطية وعبثية وهو دليل واضح على أن المؤسستين الأمنية والعسكرية فازت في حربها على الإرهاب".

ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ اليوم الجمعة 06 مارس 2020 على السّاعة  11:00 صباحا، تفجير إرهابي إستهدف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2، بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية، حيث أقدم إرهابيان يمتطيان دراجة نارية، على تفجير نفسيهما بحزام ناسف، مستهدفان دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.

وقد أسفرت العملية الإرهابية، عن مصرع الإنتحاريين واستشهاد ملازم أول وإصابة 04 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة.
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