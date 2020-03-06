مفاجآت بالجملة في تشكيل الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا





يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي اليوم الجمعة ٦ مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.





وشهد تشكيل نادي الترجي المتوقع ضد الزمالك اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا تغييرات عديدة بسبب كثرة غيابات الفريق التونسي في مباراة اليوم





ومن المتوقع أن يبدأ الترجي مواجهة الزمالك بتشكيل مكون:





معز بن شريفية





حسين الربيع - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - إيهاب المباركي





فوسيني كوليبالي- كوامي بونسو - فادي بن شوق





حمدو الهوني - إبراهيم واتارا - بلال بن ساحة





يذكر أن مباراة الذهاب بين نادي الزمالك ونادي الترجي كانت قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي.



