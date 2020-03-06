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كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:32 م
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فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
أحمد عصام
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أصبح اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق برشلونة الإسباني والمعار حاليا لفريق بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري يحلم بالعودة إلى صفوف فريقه الكتالوني.

 

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، فإن كوتينهو دائما حلمه هو اللعب في البارسا، وقد صرح ذلك مرارا وتكرارا، حتى أنه قدم طلب نقل خطي لإدارة ليفربول من أجل السماح له بالرحيل إلى كامب نو.

 

ويريد اللاعب البرازيلي في إقناع جماهير البارسا وأيضا كيكي سيتين مدرب الفريق أنه يمكن أن يكون لاعبا مهما في الفريق مرة أخرى في السنوات المقبلة.

 

وكان كيكي سيتين قد أبدى رغبته لإدارة الفريق أنه لا يريد كوتينهو معه في الموسم المقبل، وعلى الإدارة أن تبدأ في المفاوضات على رحيله من النادي.

 

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كوتينيو فيليب كوتينيو رياضة برشلونة بايرن ميونخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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