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بعد ظهور كورونا.. تصريح عاجل من رئيس الأقصر للسينما بشأن نقل فناني المهرحان في رحلة نيلية

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:55 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشف السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة أنه سيتم نقل الفنانين والصحفيين لحفل الافتتاح في النيل على رغم من اكتشاف 12 حالة منذ قليل في الأقصر مصابة بفيروس كورونا.


وأوضح "فؤاد" في تصريح لـ"الفجر الفني" أن هناك فارق بين المراكب السياحية المغلقة التي تنقل السائحين، وبين المراكب المخصصة لهذا النوع من الاحتفالات قائلًا: أنه ستكون مغلقة ومسطحة ومفتوحة من فوق وليس مخصص للسياح ولكن لهذا النوع من الاحتفاليات ولايوجد بها كورونا".


حيث ساعات قليلة وتستقبل مدينة الشمس "الأقصر"، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور نجوم الفن في القارة السمراء، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتحتفي بعدد كبير من نجوم الفن بينهم من رحلوا عنا والبعض الآخر يواصل عطائه الفني، كما سيتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا الجديد كانوا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر، ولا يزال عمليات البحث مستمرة لنقلهم إلى مستشفيات متخصصة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان نقلته قناة “إكسترا نيوز”، عدم ظهور أي أعراض لحاملي الفيروس الجدد بعد إجراء الكشوفات الكاملة عليهم، الأمر الذي منع اكتشافهم خلال دخولهم مصر.
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