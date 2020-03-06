في أول اجتماع لمجلس الوزراء.. قيس سعيد يتابع تطورات تفجير السفارة الأمريكية

ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم صباح اليوم الجمعة 06 مارس 2020 بقصر قرطاج، وهو أوّل اجتماع مجلس وزراء للحكومة الجديدة برئاسة السيد إلياس الفخفاخ.





وتابع المجلس الوزاري، تطورات التفجير الإرهابي الذي جدّ صباح اليوم بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، قبل أن يتحوّل رئيس الجمهورية رفقة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لمتابعة المستجدّات الحاصلة.



