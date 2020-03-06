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في أول اجتماع لمجلس الوزراء.. قيس سعيد يتابع تطورات تفجير السفارة الأمريكية
الجمعة 06/مارس/2020 - 04:26 م
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مروى الجلاصي
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ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم صباح اليوم الجمعة 06 مارس 2020 بقصر قرطاج، وهو أوّل اجتماع مجلس وزراء للحكومة الجديدة برئاسة السيد إلياس الفخفاخ.
وتابع المجلس الوزاري، تطورات التفجير الإرهابي الذي جدّ صباح اليوم بمنطقة البحيرة 2 بتونس العاصمة، قبل أن يتحوّل رئيس الجمهورية رفقة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لمتابعة المستجدّات الحاصلة.
ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ اليوم الجمعة 06 مارس 2020 على السّاعة 11:00 صباحا، تفجير إرهابي إستهدف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2، بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية، حيث أقدم إرهابيان يمتطيان دراجة نارية، على تفجير نفسيهما بحزام ناسف، مستهدفان دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.
وقد أسفرت العملية الإرهابية، عن مصرع الإنتحاريين واستشهاد ملازم أول وإصابة 04 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة.
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