ضبط أقراص مخدرة وفياجرا مجهولة المصدر داخل صيدلية بعين شمس



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائى مدير إدارة التموين مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط "ح. م"، 54 سنة، مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه.





وعثر بداخل الصيدلية على 1280 قرصا مخدرا "مختلفة الأنواع" مدرجة بالجدول الثالث مخدرات، 322 قرص فياجرا "منشط جنسي"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 1280 قرصا مخدرا و322 فياجرا مجهولة المصدر داخل صيدلية بعين شمس.