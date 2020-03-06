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فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:29 م
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جونيور
جونيور
ريهام عبد المحسن
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كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن الأسباب التي تسببت في دخوله في شجار مع جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة أثناء لقاء كلاسيكو الأرض الذي فاز به الملكي بثنائية نظيفة وخطف بها صدارة جدول الدوري من غريمه التقليدي برشلونة.

 

وقال فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على يوتيوب:"كنت أظن أن بيكي قام بدهسي ثم رأيت الفيديو وعرفت أنه لم يكن بيكي بل أرتور".

 

واختتم بيكي تصريحاته قائلاً:"لهذا نعتني بيكي بالمجنون" وشوهد بيكي وهو يصرخ في فينيسيوس لحظة الشجار ويكرر جملة"لم ألمسك".

 

وتمكن النجم البرازيلي الشاب من تسجيل هدف الملكي الأول ثم أضاف زميله ماريانو دياز هدفاً ثانياً ليمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني على حساب برشلونة.

 

يذكر أن ريال مدريد سيحل ضيفًا على ريال بيتيس ويستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

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فينيسيوس جونيو جيرارد بيكيه التصر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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