وأكدت بريطانيا تأهبها لتفشي أوسع لفيروس كورونا بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي برفقة خبراء في مجال الطب، إن بريطانيا على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا.

وتعهد بدعم الجيش البريطاني لجهود مكافحة انتشار كورونا عند الضرورة، إلا أنه أكد الحاجة إلى شهرين على الأقل للوقوف على حجم انتشار وخطورة الفيروس بالبلاد.

بينما تسعى الدول جاهدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بتطبيق إجراءات احترازية تحول دون انتشاره، يواصل المرض حصد الأرواح حول العالم، والإضرار باقتصاديات بلدان كثيرة.