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ترتيب الدوري الإيطالي قبل إستئناف مباريات الجولة 26

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:21 م
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ترتيب الدوري الإيطالي
ترتيب الدوري الإيطالي
عبدالقادر عرابي
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تستأنف يوم الأحد المقبل 7 مارس، مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أن تقرر تأجيل مباريات الجولة 27 بالكامل.

وكان الإتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أجل بعض مباريات الجولة 26 من الكالتشيو، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، والتي كان مقرراً ليها يومي السبت والأحد الماضيين.

وأقيمت باقي المباريات يومي السبت والأحد 29 فبراير و 1 مارس على الترتيب، حيث حقق لاتسيو فوزاً جديداً على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد.

وتغلب نابولي على ضيفه تورينو بنتيجة 2-1، فيما سحق أتالانتا مضيفه ليتشي بنتيجة 7-2،وفاز روما على مضيفه كالياري برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وتستأنف المباريات دون جماهير يوم الأحد 8 مارس، حيث يستضيف بارما نظيره سبال في ملعب إينيو تارديني، ويلعب ميلان مع جنوى بملعب سان سيرو، فيما يحل هيلاس فيرونا ضيفاً بملعب لويجي فيراريس لمواجهة سامبدوريا.

ويواجه أودينيزي بمعقله داكيا أرينا فريق فيورنتينا، على أن تختتم المباريات بديربي إيطاليا بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان بملعب أليانز ستاديوم.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي قبل إستئناف الجولة 26.

1- لاتسيو 62 نقطة (26 مباراة)
2- يوفنتوس 60 نقطة (25 مباراة).
3- إنتر ميلان 54 نقطة (24 مباراة).
4- أتالانتا 48 نقطة (25 مباراة).
5- روما 45 نقطة (26 مباراة).
6- نابولي 39 نقطة (26 مباراة).
7- ميلان 36 نقطة (26 مباراة).
8- هيلاس فيرونا 35 نقطة (24 مباراة).
9- بارما 35 نقطة (24 مباراة).
10- بولونيا 34 نقطة (26 مباراة).
11- كالياري 32 نقطة (25 مباراة).
12- فيورنتينا 29 نقطة (25 مباراة).
13- ساسولو 29 نقطة (24 مباراة).
14- أودينيزي 27 نقطة (25 مباراة).
15- تورينو 27 نقطة (25 مباراة).
16- ليتشي 25 نقطة (26 مباراة).
17- سامبدوريا 23 نقطة (24 مباراة).
18- جنوى 22 نقطة (25 مباراة).
19- بريشيا 16 نقطة (25 مباراة).
20- سبال 15 نقطة (25 مباراة).

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ميلان لاتسيو ترتيب الدوري الإيطالي إنتر ميلان

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