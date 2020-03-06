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الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية تونسية

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، والذي أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدةً على وقوف المملكة إلى جانب تونس في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحية، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا وأقدم انتحاري، في وقت سابق من اليوم، على تفجير نفسه بحزام ناسف علي بعد 50 مترًا من السفارة الأمريكية بتونس، مما أسفر عن سقوط جرحى من الأمن التونسي.

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دورية أمنية تونسية دورية أمنية تونس الخارجية التفجير الإرهابي

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