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الأهلي يخوض مرانه الأخير على ملعب لوكاس موريبي قبل مباراة صن داونز

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:21 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم، الجمعة، على استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام الثالثة الساعة عصر غدٍ السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على قراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، على استاد لوكاس موريبي.

وكان فايلر قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، قبل التحرك لملعب المباراة.

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