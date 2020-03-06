تهديدات"كورونا" تصعد بأسعار الذهب محققا أعلى مكاسب منذ أكتوبر 2011

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، متجها صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر أكتوبر 2011، بفعل تهديدات من تأتثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وسجل سعر الذهب في التعاملات الفورية ارتفاعات 0.2 % إلى 1674.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1675.20 دولار.

وأرجع خبراء ارتفاعات اسعار الذهب لتخوفات المستثمرين م أحتمال قيام البوك المركزي على المستوي العالمي بخفض مزيد من أسعار الفائدة بعدما كان الفدرالي خفضها هذا الأسبوع 0.5% تحسبنا من تأثيرات فيروس كورنا على االاقتصاد.

ارتفع المعدن 5.5 % هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة تخوفا من عواقب الفيروس.

ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2516.41 دولار للأوقية.

هوى المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات 13 بالمئة في 28 فبراير ، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار في اليوم السباق بسبب نقص حاد في المعروض.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.34 دولار، في حين فقد البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 863.86 دولار.