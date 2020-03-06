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جوارديولا يتحدث عن مواجهة مانشستر يونايتد وموعد مشاركة ساني

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:16 م
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بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أحمد عصام
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تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد المقبل.

 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏دائما أرى أن مانشستر يونايتد فريق قوي، والمباراة التي خسرناها أمامهم على ملعبنا لعبنا خلالها بشكل جيد لمدة 30 إلى 34 دقيقة، ودائما لدي احترام كبير ليونايتد، والفوز بالمباريات والألقاب أمر جيد بالنسبة لعقليتنا وثقتنا".

 

وأضاف : "‏أحب هذه المباريات الديربي دائما مختلف، والموقف هذا الموسم مختلف قليلا لأننا نلعب لنتحسن ونحتل المركز الثاني وليس للفوز باللقب.

 

وتابع : "بالنسبة ليونايتد فمن المهم للغاية بالنسبة لهم التأهل لدوري الأبطال، ومن المهم بالنسبة لنا تحسين ما نريد القيام به".

 

وكشف جوارديولا موعد مشاركة ساني قائلا : "‏ يحرز تقدما كبيرا، لكنه لا يزال غير لائق، ويجب أن يكون لائقا بدنيا وجاهزا تماما، وهو يتحسن كل أسبوع، وسأحاول منحه بعض الدقائق في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس في مباراة يونايتد".

 

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الكلمات المفتاحية

رياضة جوارديولا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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