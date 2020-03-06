Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط طالب بتهمة النصب على آخر عن طريق موقع إلكتروني

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على طالب لاتهامه بالنصب على آخر في ثمن موبايل بأموال مزورة، بعد أن تعرف عليه عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX".

وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية من طالب قرر بسابقة قيامه بعرض هاتفه المحمول للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX" مقابل مبلغ مالي 8000 جنيه، وتواصل معه أحد الأشخاص من هاتف محمول "محدد" وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول.

واتفقا على التقابل بميدان رمسيس دائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي انصرف الأخير إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مقلدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وهاتف محمول "مجهول المصدر" وعدد 80 ورقة مالية فئة 100 جنيه بإجمالي 8000 جنيه "مقلدة".

واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX" والاستيلاء على الهواتف المحمولة نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة.

وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي "جار التوصل لمالكه"، وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من المدعو "م. م. م" 35 سنة حاصل على ليسانس ومقيم مركز فراسكور دمياط والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "إيصال أمانة " بإجمالي حبس 6 أشهر مقابل مبلغ مالي 500 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

وتم بإرشاد المتهم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها وأقر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص يدعى "ا. ب" ومقيم إمبابة جيزة مقابل مبلغ مالي 300 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصب ضبط طالب اخبار الحوادث

أخبار تهمك

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة كبيرة.. إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

4 إجراءات لوزارة الصحة فور اكتشافها 12 مصابا بكورونا في الأقصر

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ليفربول يفقد نجم الفريق أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ارتكبا 6 وقائع.. ضبط طالب وعاطل تخصصا في سرقة الشقق بالمعادي

ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج

"أوكا"يجند موظف لترويج المخدرات بباب الشعرية

ضبط سائق وعامل وبحوزتهما 5 تماثيل يشتبه في أثريتها وعملات مقلدة في السلام

حبس متهمين بحيازة مبالغ مقلدة وتماثيل بالسلام

ضبط شخصين بتهمة النصب على سيدة عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status