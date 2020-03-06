ضبط طالب بتهمة النصب على آخر عن طريق موقع إلكتروني

ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على طالب لاتهامه بالنصب على آخر في ثمن موبايل بأموال مزورة، بعد أن تعرف عليه عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX".



وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية من طالب قرر بسابقة قيامه بعرض هاتفه المحمول للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX" مقابل مبلغ مالي 8000 جنيه، وتواصل معه أحد الأشخاص من هاتف محمول "محدد" وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول.



واتفقا على التقابل بميدان رمسيس دائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي انصرف الأخير إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مقلدة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه طالب تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وهاتف محمول "مجهول المصدر" وعدد 80 ورقة مالية فئة 100 جنيه بإجمالي 8000 جنيه "مقلدة".



واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني "OLX" والاستيلاء على الهواتف المحمولة نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة.



وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي "جار التوصل لمالكه"، وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من المدعو "م. م. م" 35 سنة حاصل على ليسانس ومقيم مركز فراسكور دمياط والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "إيصال أمانة " بإجمالي حبس 6 أشهر مقابل مبلغ مالي 500 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.



وتم بإرشاد المتهم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها وأقر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص يدعى "ا. ب" ومقيم إمبابة جيزة مقابل مبلغ مالي 300 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.