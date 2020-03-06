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مران قوي لحراس الأهلي قبل موقعة صن دوانز

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:19 م
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حراس الاهلي
حراس الاهلي
علي نبوي
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خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي مرانا قويا اليوم، الجمعة، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز التي تقام غدا.

وأدى الحراس الثلاث تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق، والتي اشتملت على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة لتجهيزهم لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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مران قوي رياضة حراس الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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