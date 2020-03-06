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بالأحمر.. مايا دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:18 م
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مايا دياب
مايا دياب
رشا عادل
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شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مايا، خلال الصورة مرتدية"جاكيت طويل مفتوح الساق بأكمام طويلة باللون الاحمر وبوت طويل باللون الاحمر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق طويل".

وعلقت دياب، على الصورة قائلة: "خطوة أقرب إلى الصيف قالوا".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"روعة وجميلة" وأضاف آخر"دخيل جمالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منوره متل القمر".

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تم عرضها خلال موسم الرياض بالسعودية، وشارك في البطولة الفنان ماجد المصري وخمدي المرغني واوس اوس وأشرف زكي.
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