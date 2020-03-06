بدون لاعبي ليفربول.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب البريمرليج شهر فبراير

قامت رابطة الدوري الإنجليزي بنشر المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي، والتي لم يتواجد أي لاعب من ليفربول في القائمة.





وتضمنت القائمة المرشحة للفوز بجائزة اللاعب الأفضل في فبراير المنصرم في البريميرليج كلًا منالجابوني بيير أوباميانج، مهاجم أرسنال،و الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي والبرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الوافد الجديد.





كما يتنافس على نيل الجائزة كلًا من نيك بوب، حارس بيرنلي، ومات دوهيرتي، نجم وولفرهامبتون، وكالفيرت لوين، لاعب إيفرتون، ليُصبح إجمالي المتنافسين 6 لاعبين.



