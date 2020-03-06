تفجير قرب السفارة الأمريكية: القبض على مشتبه به في محيط السفارة

ألقت قوات الأمن القبض على مشتبه به في هجوم السفارة الأمريكية بتونس، كما فرضت قوات الأمن التونسية طوقا أمنيا على موقع الحادث، وواصلت عمليات التمشيط في منطقة البحيرة والضاحية الشمالية، إضافة إلى تمشيط الغابات المحاذية.





وقامت السلطات التونسية، بغلق شارع الحبيب بورقيبة والطرق المؤدية له، بينما طالبت السفارة الأمريكية بضرورة الإبتعاد عن موقع التفجير الإرهابي.





ويجدر التذكير، بأنه قد جدّ اليوم الجمعة 06 مارس 2020 على السّاعة 11:00 صباحا، تفجير إرهابي إستهدف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2، بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية، حيث أقدم إرهابيان يمتطيان دراجة نارية، على تفجير نفسيهما بحزام ناسف، مستهدفان دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.