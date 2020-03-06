بعد طرح "عود البطل".. شاكوش وعمر كمال في حفل بأمريكا



وحذف مؤخرًا موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" مهرجان"عود البطل" لعمر كمال وحسن شاكوش، بعد تحقيقها 6 مليون مشاهدة في يوما واحدا منذ طرحها.



ويرجع حذفها إلى "حقوق الملكية" حيث تم سرقة لحن مهرجان "عود البطل" من لحن مهرجان آخر بعنوان "خطفتني" لحسن جاكسون ومصطفى عصام والذي تم طرحه منذ أسبوع.



ولكن "يوتيوب" أعاد الأغنية بعد 5 ساعات من حذفها.



وحققت أغنية "العود البطل" للمطرب عمر كمال وحسن شاكوش نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الـ 6 مليون مشاهدة، بعد مرور ساعات قليلة على طرحها، وتصدرت الأغنية تريند "جوجل"، "تويتر".



أغنية "عود البطل" من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، موسيقى يوسف أوشا.



يستعد الثنائي حسن شاكوش، وعمر كمال لإحياء جولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.