عاجل - ليفربول يفقد نجم الفريق أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة بعد أن أعلن النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر غياب نجم الفريق عن مواجهة الغد أمام نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن تعرض للإصابة في تدريبات الفريق.





واستبعد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بيكر أليسون من مباراة الغد المقرر إقامتها علي ملعب انفيلد الدولي غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.





بينما تثير الشكوك حول لحاق اللاعب الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي نادي ليفربول عن مباراة الفريق الهامة يوم الأربعاء أمام اتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل علي ملعب انفيلد الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الاسباني بنتيجة هدف مقابل لاشئ.



