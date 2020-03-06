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ترامب يوقع قانونا يخصص 8.3 مليار دولار لمواجهة كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:05 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقيع قانونا يخصص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

 وقال ترامب إن الاقتصاد الأمريكي قد يتأثر سلبا من تفشي فيروس كورونا، لكنه توقع تجاوزه في نهاية المطاف ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة.

وظهر ترامب في مناسبة نظمتها فوكس نيوز في إطار حملته لانتخابات 2020 أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسلفانيا.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية.

وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد، أم لا: "لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا".

وأضاف: "سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا.. لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيرا".

وأعاد ترامب تأكيده أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة قد ساعدت في الحد من التفشي في الولايات المتحدة.

وارتفعت حصيلة الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 حالة، أمس الخميس، بينما اكتشفت 53 حالة إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و522 شخصا على مستوى العالم بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش يوم 5 مارس.

وانتشر فيروس كورونا المستجد، الذي يطلق عليه رسميا اسم "كوفيد-19" في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية، ووكالة أنباء بلومبرج.  

وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.

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