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جوارديولا يكشف موقف دي بروين من المشاركة ضد مانشستر يونايتد

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:06 م
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دي بروين
دي بروين
أحمد عصام
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كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موقف البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏كيفين دي بروين يتحسن إنه يتدرب معنا وغدا سوف يتحسن، وهو يشعر بأنه أفضل وسنرى بعد ذلك يوم الأحد".

وواصل : "‏لقد كان شهرا جيدا بالنسبة لنا بعد العطلة القصيرة التي حصلنا عليها، وفزنا على وست هام في ملعبنا، وليستر في الخارج وريال مدريد، ثم نهائي كأس كاراباو".

وتابع : "نعرف مدى صعوبة هذه المباريات، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد، ولايزال هناك الكثير من المباريات التي علينا خوضها وتحقيق نتائج إيجابية خلالها".
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