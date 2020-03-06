الأمير خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية البريطاني

استقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس الخميس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.





ودار خلال الاستقبال، بحث الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية، وأبراز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة البريطانية الأمير خالد بن بندر بن سلطان ، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ومستشار وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.



