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المغربية عواطف زمرد تخاطب الفتاة العربية بأغنية "بلوكيتو"

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:19 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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طرحت الفنانة المغربية، عواطف زمرد، أغنية جديدة بعنوان "بلوكيتو"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، على طريقة "الأرت وورك".

وتعاملت زمرد مع كاتب الكلمات والملحن، توفيق المغربي، المشهور عربيا بـ "الجوكر"، والموزع الموسيقي المغربي، هشام الفطوشي، وصمم فيديو "الأرت وورك"، سفيان الواليدي.

وحققت الأغنية قرابة نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد أيام قليلة من طرحها، وجاءت التعليقات على الأغنية إيجابية كونها تحكي عن الأوضاع الاجتماعية، التي مرت بها أغلب الفتيات.

عواطف زمرد، كانت أول تجربة احترافية لها في عالم الغناء عام 2014، لتشق بعد ذلك طريقها بخطوات ثابتة داخل الساحة الفنية المغربية، لتطلق العام الماضي أغنية "عسل عسل"، التي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية تخطت المليون مشاهدة، لتطرح بعدها أغنية وطنية بعنوان "الله يحفظك يا بلادي"، صورتها على طريقة الفيديو كليب، في مختلف مناطق المملكة المغربية، من بينها المدينة الحمراء مراكش، تحت إشراف المخرج مهدي المتوكل.
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