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بالابيض..هنادي مهنا تشعل إنستجرام

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة هنادي مهنى، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة وسط الشجر مرتدية"فستانًا مكشوف الكتف باللون الابيض وكان شعرها منسدل طويل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".

وعلقت هنادي، على الصورة قائلة:"ايام الجمعة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"العسل بزيادة" واضاف آخر"ماشاءالله ربنا يحفظك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله اكبر على جمالك".

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنى، فيلم "بنات ثانوي"، ويناقش مشاكل مرحلة الثانوي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مايا السيد وجميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

 
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