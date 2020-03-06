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ساندي تروج لحلقتها اليوم في برنامج 'الجمعة في مصر عبر "إنستجرام"

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:12 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام''.

وتناولت هذه الصورة بوستر ترويجي لحلولها اليوم ضيفة في برنامج ''الجمعة في مصر" مع الإعلامية "ياسمين سعيد" على قناة Mbc مصر.

وكتبت "ساندي" على هذه الصورة قائلة: استنونا انهاردة في الجمعة في مصر على ام بي سي مصر مع الإعلامية الكيوت ياسمين سعيد.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أكيد كلنا مستنينك يا أجمل ساندي في الدنيا.

وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.

وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.
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