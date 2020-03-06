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تحطم مروحة عسكرية تقل دبلوماسيين بميانمار

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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قال زاو مين تون المتحدث باسم الجيش في ميانمار، إن طائرة هليكوبتر تقل دبلوماسيين أجانب تحطمت في شرق ميانمار عصر اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن إصابة طيارين اثنين بجروح.

وأضاف المتحدث زاو مين تون: "أن بضعة ملحقين عسكريين كانوا على متن الطائرة التي كانت في طريقها إلى العاصمة التجارية يانجون عندما تحطمت بعد قليل من إقلاعها من قرية لوي خان في ولاية شان الشمالية".

وتابع قائلا: "أنهم كانوا قد حضروا إفادة عسكرية في المنطقة التي ضبطت فيها السلطات مؤخرا مخدرات ومواد كيميائية ومعدات بقيمة 37 مليون دولار".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد أصيب أحد بخلاف الطيارين.

الجدير بالذكر أن ميانمار هي أكبر منتج لمخدر الميثامفيتامين في العالم، وكثيرا ما تحرص السلطات على عرض مضبوطات بكميات ضخمة أمام وسائل الإعلام.

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