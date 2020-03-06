بعد غياب طويل.. عاليا تعود للغناء بـ"روق علينا"

تستعد المطربة عاليا، لطرح أغنية جديدة بعنوان "روق علينا"، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي أول أغنية لها بعد غياب لسنوات طويلة عن الساحة الغنائية.



أغنية "روق علينا" من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، وتم تسجيلها مع مهندس الصوت خالد رؤوف، الاغنية رؤية فنية وتنفيذ Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.



والفيديو كليب الخاص بالأغنية من انتاج عاليا، وإخراج بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، في التجربة الإخراجية الاولي لها.

