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بعد غياب طويل.. عاليا تعود للغناء بـ"روق علينا"
الجمعة 06/مارس/2020 - 03:15 م
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محمود حنفي
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تستعد المطربة عاليا، لطرح أغنية جديدة بعنوان "روق علينا"، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي أول أغنية لها بعد غياب لسنوات طويلة عن الساحة الغنائية.
أغنية "روق علينا" من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، وتم تسجيلها مع مهندس الصوت خالد رؤوف، الاغنية رؤية فنية وتنفيذ Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.
والفيديو كليب الخاص بالأغنية من انتاج عاليا، وإخراج بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، في التجربة الإخراجية الاولي لها.
وتم بدء العمل علي الأغنية وتنفيذها في شهر أغسطس الماضي، حيث انه عدة جلسات عمل جمعت بين عاليا وعزيز الشافعي والمنتج محمد حامد والذي عرض عليها عودتها للغناء مرة اخري واستغلال موهبتها بعد توقف دام عشر سنوات منذ آخر اغنية لها "إطمن" والتي غنتها بمشاركة الفنان تامر حسني والتي حققت نجاح كبير وقتها عام ٢٠١٠ تاريخ إصدارها وبالفعل تم الاتفاق علي عودة عاليا بشكل جديد عليها للجمهور من خلال "روق علينا".
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